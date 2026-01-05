Terrazza Mascagni, in primavera la fioritura di migliaia di tulipani

Il giardino di tulipani del progetto Wander and Pick cambia sede e, dopo aver abbellito lo scorso anno piazza Brin, si trasferisce quest’anno nella suggestiva Terrazza Mascagni. In questi giorni è iniziata la messa a dimora dei bulbi di varietà rare e antiche di tulipani nelle aree verdi dell’iconica passeggiata a mare di Livorno.

Per tutelare l’intervento, le zone interessate dalla semina saranno temporaneamente recintate fino alla primavera, quando le piante entreranno in fioritura. L’obiettivo è garantire la crescita dei tulipani e offrire, nei prossimi mesi, uno spettacolo floreale di grande impatto visivo.

“Quest'anno sarà la nostra Terrazza Mascagni ad essere impreziosita dalla magia di migliaia di fiori coloratissimi”, ha dichiarato l’assessora alla cura del verde Giovanna Cepparello, aggiungendo: “Non ci resta che aspettare marzo e il suo tiepido sole. E avremo ancora una volta la nostra Olanda in città”.

Il progetto Wander and Pick, promosso dall’associazione “Le Tribù della Terra”, gode del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Livorno. In vista della piantumazione, la vegetazione della Terrazza Mascagni – composta principalmente da tamerici e siepi di pitosforo – è stata interessata da due interventi di manutenzione.

I lavori, realizzati dall’ufficio Verde, Agricoltura, Foreste e Biodiversità del Comune in collaborazione con Aamps, hanno migliorato sicurezza, decoro e fruibilità dell’area, rendendo il verde pubblico più resiliente agli agenti atmosferici e meglio gestito.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

