Elezioni Pistoia, l'annuncio: "Sigla e simbolo Toscana Rossa non saranno presenti"

Possibile e il Partito della Rifondazione Comunista di Pistoia confermano la propria volontà di contribuire alla costruzione di un progetto di governo locale fondato sull’ascolto dei cittadini, sul rispetto dei principi costituzionali e sull’attenzione ai bisogni delle persone che vivono e lavorano nel territorio pistoiese. A seguito di notizie apparse sulla stampa locale, riteniamo necessario precisare che non esiste alcuna decisione né alcuna autorizzazione alla presentazione del simbolo Toscana Rossa alle prossime elezioni comunali di Pistoia. Tale eventualità viene pertanto formalmente smentita. Il simbolo Toscana Rossa, che include anche i simboli di Possibile e del Partito della Rifondazione Comunista oltre a quello di un’ulteriore forza politica, è stato definito nell’ambito di uno specifico accordo politico tra Possibile, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, stipulato in occasione delle elezioni regionali toscane. In assenza del consenso condiviso delle forze politiche coinvolte e delle rispettive articolazioni territoriali, tale simbolo non è in alcun modo utilizzabile. Ogni utilizzo non autorizzato potrebbe configurare profili di illegittimità, suscettibili di tutela nelle sedi competenti. In vista delle prossime elezioni amministrative, considerato il quadro nazionale stante la trasformazione autoritaria già in atto nella gestione degli enti locali grazie alla destra al governo e alla luce di una valutazione complessivamente negativa degli otto anni di amministrazione della destra a Pistoia, Possibile e Rifondazione Comunista stanno avviando un confronto politico e programmatico con le forze democratiche e di sinistra disponibili a costruire un’alternativa credibile. L’obiettivo è restituire alla città un governo ispirato ai principi del buon governo, capace di promuovere l’equità sociale, la tutela dei diritti, l’attenzione all’infanzia, il riequilibrio tra centro e territori, la valorizzazione dei borghi e una più giusta distribuzione dei servizi pubblici, affinché nessuno venga lasciato indietro. Ribadiamo pertanto che la sigla Toscana Rossa non sarà presente alle prossime elezioni comunali di Pistoia. A tutela delle organizzazioni politiche coinvolte, è stato inoltre conferito mandato a uno studio legale di fiducia per valutare eventuali iniziative qualora si configurassero utilizzi non autorizzati di simboli o altri beni immateriali.

Possibile e Rifondazione, segreterie provinciali Pistoia

