Associazione Neri Ferramosca: 34mila euro donati in ricordo di Riccardo e Alessio

Castelfiorentino
L’associazione Neri Ferramosca ha donato 34mila euro nel 2025 a progetti sociali per bambini e disabilità, in ricordo di Riccardo e Alessio, giovani promesse della Juventus scomparsi prematuramente

Si è conclusa lo scorso dicembre la raccolta fondi 2025 dell’associazione Neri Ferramosca, destinata a progetti solidali in memoria di Riccardo e Alessio, due giovani promesse della Juventus tragicamente scomparsi a soli diciassette anni durante un allenamento al centro sportivo di Vinovo.

Grazie alla generosità dei sostenitori e alla partecipazione agli eventi organizzati nel corso dell’anno, l’associazione ha raccolto 34mila euro, destinati a sostenere bambini e progetti di inclusione sociale attraverso quattro associazioni principali:

  • Le Tre e un Quarto, che opera in favore di soggetti fragili e con disabilità, potrà utilizzare i fondi per l’acquisto di un pulmino destinato al centro educativo di Vico d’Elsa.

  • Fiori di Vetro, per l’autismo, e Codini e Occhiali, a supporto dei bambini con sindrome di Cohen e ADHD.

  • Agen di Gambassi Terme, composta da genitori impegnati a supportare la scuola primaria con beni materiali, progetti ed eventi dedicati ai bambini.

Un aiuto è stato rivolto anche a Don Rinoy, per la costruzione di scuole in zone rurali dell’India, a sostegno dell’educazione e dell’inserimento nel mondo del lavoro dei bambini locali.

Infine, l’associazione ha contribuito all’acquisto della E-Bike “Veloplus” donata all’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino, offrendo a tutti gli studenti la possibilità di vivere l’esperienza di una gita in bicicletta.

L’associazione rinnova il ringraziamento a tutti gli amici e sostenitori che hanno permesso di tenere vivo il ricordo di Riccardo e Alessio attraverso gesti concreti di solidarietà, invitando a continuare a contribuire destinando il 5x1000 (CF 05750780487) e a visitare il sito www.riccardoealessio.it.

