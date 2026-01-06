'Comunisti vi stermineremo', FdI prende distanze da Cantini e valuta provvedimenti

Sono state molte le reazioni alle parole di Isacco Cantini con cui il coordinatore locale di FdI aveva commentato una notizia di una manifestazione contro l'attacco USA al Venezuela pubblicata sulla pagina facebook di gonews.it. "I soliti comunisti di sta cippa, prima o poi vi stermineremo anche in Italia" questa la frase che ha provocato decine e decine di reazioni, accompagnate dalla richiesta di dimissioni al suo partito e addirittura minacce di querela. All'appello, però, mancava proprio FdI che oggi ha inviato una nota con cui chiarisce la sua posizione sulla vicenda, senza però sciogliere il nodo dimissioni:

"Il Coordinamento cittadino prende le distanze dal contenuto di quelle affermazioni, riconoscendo che non rispecchiano l’identità, l’impostazione e i riferimenti valoriali del partito; rinnova poi l’impegno a promuovere un confronto civile, fondato sulla dignità della persona e su una condotta coerente con la fiducia che iscritti, militanti ed elettori ripongono nella nostra comunità politica", così si legge nella nota in cui si specifica che "nei prossimi giorni gli organi territoriali si riuniranno per un esame puntuale dei fatti. Al termine della valutazione, saranno assunte le determinazioni ritenute più adeguate, nel rispetto dei principi statutari che regolano la vita interna del partito".

"Fratelli d’Italia - conclude il comunicato stampa - ispira la propria presenza pubblica a correttezza e rispetto delle istituzioni: criteri che devono orientare, in ogni contesto, anche le forme di comunicazione di chi riveste ruoli di rappresentanza. Proprio per questo, la vicenda sarà affrontata con serietà, senza scorciatoie né letture superficiali. Fratelli d’Italia Empoli conferma infine che proseguirà, con spirito costruttivo e attenzione al territorio, nella propria azione politica rivolta ai bisogni concreti dei cittadini, consapevole che ogni incarico comporta misura, responsabilità e rispetto, prendendo le distanze da ogni forma di espressione che vada al di là dei valori democratici".

