È scomparso all’età di 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, ex amministratore delegato di Finmeccanica, l’attuale Leonardo. A dare l’annuncio è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che su X lo ha definito "straordinario manager di Stato, uomo di intelligenza straordinaria e di visione".

Originario di Castagneto Carducci (LI), Guarguaglini si era formato all’Università di Pisa e presso l’Università della Pennsylvania, dove ha conseguito il Ph.D. in Ingegneria Elettrica. La sua carriera lo ha portato a ricoprire ruoli di rilievo in importanti aziende italiane: AD di Oto Melara, presidente di Alenia Marconi Systems, AD di Fincantieri e infine Presidente e AD di Finmeccanica dal 2002 al 2011.

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dove Guarguaglini era stato allievo del Collegio Pacinotti, ha espresso il proprio cordoglio tramite il rettore Nicola Vitiello, sottolineando il contributo decisivo dell’ingegnere sia all’industria nazionale sia alla stessa istituzione.

Guarguaglini, oltre al percorso professionale, è stato membro del consiglio direttivo dell’Associazione ex Allievi della Scuola, mantenendo sempre un legame stretto con la sua comunità accademica e con il Paese.



Meta description: È morto Pier Francesco Guarguaglini, ex AD di Finmeccanica e grande manager di Stato. Cordoglio del ministro Crosetto e della Scuola Superiore Sant’Anna per la sua carriera e il contributo al Paese.

Notizie correlate