Epifania al Meyer: visita dell'Arcivescovo e presidente Giani, poi la Befana dei Vigili del Fuoco

Anche quest'anno, oggi, nel giorno dell’Epifania, il Meyer ha accolto la visita dell’Arcivescovo di Firenze, Mons. Gherardo Gambelli. Ad accoglierlo, il Direttore Generale del Meyer Paolo Morello Marchese, i bambini ricoverati nei reparti dell’ospedale pediatrico e le loro famiglie.

L'Arcivescovo si è intrattenuto con i piccoli pazienti e i loro genitori ricoverati nei diversi reparti dell'ospedale in questo giorno di festa, soffermandosi a lungo anche con gli operatori sanitari, che non ha mancato di ringraziare per il loro prezioso lavoro quotidiano.

Nella mattinata al Meyer è arrivato anche il Presidente della Regione, Eugenio Giani, per un saluto, ed ha assistito alla tradizionale calata della Befana dei Vigili del Fuoco, che anche quest'anno hanno portato una ventata di gioia ed allegria ai piccoli ricoverati con la loro attesissima consegna delle calze.

Fonte: AOU MEYER IRCCS