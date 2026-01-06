Escursionista muore cadendo sulle Alpi Apuane, tragedia sulla Pania della Croce

Cronaca Stazzema
Un escursionista muore cadendo da un sentiero sulla Pania della Croce sulle Alpi Apuane. Impossibile intervento Pegaso a causa del maltempo

Tragico incidente questa mattina sulle Alpi Apuane. Un escursionista nato nel 1966 è morto cadendo da un sentiero della Pania della Croce, sul versante del rifugio Del Freo, nel comune di Stazzema.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso, ma le avverse condizioni meteo hanno impedito l’intervento aereo. L’uomo è stato quindi raggiunto da terra dal personale del Soccorso alpino (Sast) insieme a un medico che ha constatato il decesso.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un elicottero da Genova, mentre i carabinieri sono stati informati dell’accaduto.

La tragedia ricorda l’importanza della prudenza in montagna, soprattutto in condizioni meteo avverse, e sottolinea il ruolo fondamentale del soccorso alpino.

