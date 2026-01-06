Furto di portafogli a Lastra a Signa, ladro prova ad usare carta in tabaccheria a Empoli

Un furto con successivi tentativi di utilizzo fraudolento di una carta prepagata è avvenuto tra Lastra a Signa ed Empoli. Come riportato dal quotidiano La Nazione, la vittima è un uomo residente a Pomarance, derubato nel primo pomeriggio mentre si trovava in un locale pubblico lungo la Ss67 Tosco Romagnola.

Secondo quanto ricostruito, ignoti gli avrebbero sottratto il portafoglio contenente denaro contante, documenti, chiavi dell’auto e una PostePay. Accortosi del furto, l’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri. Poco dopo, mentre stava verificando quanto sottratto, ha ricevuto sul cellulare un alert di Poste Italiane: erano stati effettuati tre tentativi di utilizzo della carta prepagata, tutti non andati a buon fine, in un negozio di tabacchi di Empoli.

L’episodio ha reso necessaria un’integrazione della denuncia, anche perché i luoghi in cui si sarebbero verificati i tentativi di pagamento sono dotati di sistemi di videosorveglianza, così come l’area della Ss67 dove sarebbe avvenuto il furto. Le indagini dell’Arma dei carabinieri sono in corso.