Il fantastico mondo delle costruzioni nella Pediatria di Empoli

Un gesto semplice che ha proiettato i piccoli bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Empoli nel fantastico mondo delle costruzioni. L’associazione Toscana Bricks nei giorni scorsi ha donato numerose scatole degli iconici mattoncini colorati al reparto, offrendo ai piccoli pazienti strumenti di gioco che potranno utilizzare una volta tornati a casa.

La donazione comprende modellini da costruire, macchinine, astronavi, personaggi dei fumetti inseriti nei loro ambienti e paesaggi. Le scatole sono state acquistate grazie a una raccolta fondi promossa da Toscana Bricks attraverso Fairy Bricks, realtà che sostiene iniziative solidali come questa.

Alla consegna erano presenti, per la direzione sanitaria il dottor Matteo Bastiani, il direttore della Pediatria dell’ospedale di Empoli professor Roberto Bernardini, e per l’associazione Toscana Bricks Fabio Bruni, Daniele Cristello e Serena Mezzedini.

«Il gioco è parte integrante del percorso di cura in Pediatria», ha spiegato il professor Roberto Bernardini. «Costruire, inventare storie, concentrarsi su qualcosa di diverso dalla malattia aiuta i bambini a vivere meglio il tempo del ricovero. Donazioni come questa hanno un valore reale, quotidiano, e incidono sul benessere dei nostri piccoli pazienti».

Un ringraziamento è arrivato anche dalla direzione sanitaria. «Questa iniziativa dimostra quanto il territorio e la popolazione sentano come proprio l'ospedale di via Boccaccio», ha sottolineato il dottor Matteo Bastiani. «La collaborazione con associazioni come Toscana Bricks consente di rendere più accogliente il reparto e si inserisce in un percorso di promozione dei percorsi di umanizzazione delle cure, in cui l’attenzione clinica si accompagna alla qualità del tempo trascorso in reparto».

Fonte: Ausl Toscana Centro

