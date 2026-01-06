Maltempo a Firenze, annullata la calata della Befana

Annullata a causa del maltempo la tradizionale calata della Befana in programma oggi nel centro di Firenze, tra piazza della Repubblica e piazza della Signoria. La decisione è stata assunta congiuntamente dal Comune di Firenze, Confcommercio ed EdiliziAcrobatica, in seguito al peggioramento delle condizioni meteo e all’impossibilità di garantire gli standard minimi di sicurezza per lo svolgimento dell’evento.

Alla base dello stop anche le allerte meteo emesse dalla Sala Operativa della Regione Toscana: il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze ha disposto in via precauzionale l’annullamento della manifestazione prevista alla Loggia dei Lanzi, invitando i cittadini a seguire le indicazioni della Protezione civile.

Le caramelle e i dolcetti, offerti da Conad e dalla Pasticceria Sieni e già pronti per la distribuzione in piazza, saranno comunque donati a istituti che si occupano di assistenza e accoglienza dei minori.

Gli organizzatori hanno ringraziato per il supporto il Comune di Firenze, le Gallerie degli Uffizi, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco – sezione di Firenze, le Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino e il coordinamento delle Misericordie fiorentine, che anche quest’anno hanno collaborato all’organizzazione dell’evento.