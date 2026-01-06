Maltempo in Toscana, allerta gialla per neve e ghiaccio anche per domani

Dopo la neve caduta oggi, la Protezione civile regionale ha emesso una allerta gialla per ghiaccio su tutta la Toscana, in vigore dalla mezzanotte di martedì 6 gennaio e valida per l’intera giornata di mercoledì 7 gennaio. Resta inoltre attiva anche l’allerta gialla per neve su tutto il territorio regionale per la giornata di oggi.

Secondo quanto comunicato dalla Sala operativa, le nevicate interesseranno in particolare la Toscana orientale fino alla serata, con fenomeni più probabili nelle aree collinari tra i 200 e i 400 metri, soprattutto su Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina. Non si escludono però episodi di neve anche in altre zone della regione.

Gli accumuli potranno raggiungere fino a 10 centimetri in bassa collina, mentre in pianura sono previste nevicate deboli e locali, con accumuli generalmente inferiori ai 2 centimetri. Per quanto riguarda il rischio ghiaccio, le fasi più critiche sono attese nelle prime ore del mattino e in serata di mercoledì, a causa del marcato abbassamento delle temperature.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, in particolare nelle ore notturne e mattutine, e il rispetto delle dotazioni invernali per la circolazione stradale.

