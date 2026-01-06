Maltempo in Toscana, allerta gialla per neve e ghiaccio anche per domani

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Maltempo in Toscana, allerta gialla per neve e ghiaccio: previsti accumuli fino a 10 cm in collina e rischio ghiaccio nelle ore più fredde

Dopo la neve caduta oggi, la Protezione civile regionale ha emesso una allerta gialla per ghiaccio su tutta la Toscana, in vigore dalla mezzanotte di martedì 6 gennaio e valida per l’intera giornata di mercoledì 7 gennaio. Resta inoltre attiva anche l’allerta gialla per neve su tutto il territorio regionale per la giornata di oggi.

Secondo quanto comunicato dalla Sala operativa, le nevicate interesseranno in particolare la Toscana orientale fino alla serata, con fenomeni più probabili nelle aree collinari tra i 200 e i 400 metri, soprattutto su Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina. Non si escludono però episodi di neve anche in altre zone della regione.

Gli accumuli potranno raggiungere fino a 10 centimetri in bassa collina, mentre in pianura sono previste nevicate deboli e locali, con accumuli generalmente inferiori ai 2 centimetri. Per quanto riguarda il rischio ghiaccio, le fasi più critiche sono attese nelle prime ore del mattino e in serata di mercoledì, a causa del marcato abbassamento delle temperature.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, in particolare nelle ore notturne e mattutine, e il rispetto delle dotazioni invernali per la circolazione stradale.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
6 Gennaio 2026

Neve in Toscana, regione imbiancata: mezzi in azione e allerta gialla. Nevicata in A1

La Toscana si è risvegliata imbiancata nel giorno dell’Epifania, con nevicate diffuse a partire dai 200 metri di quota e, in alcune zone, anche a livelli più bassi. Il maltempo [...]

Pisa
Cronaca
5 Gennaio 2026

Tenta abuso su minorenne ad Halloween, salvata dall'arrivo del padre

La notte di Halloween, tra il 31 ottobre e l'1 novembre, un 30enne avrebbe abusato di una ragazza di 14 anni in stato alterato e non del tutto cosciente. La [...]

Toscana
Cronaca
5 Gennaio 2026
neve Mugello

Codice giallo per l'Alto Mugello: nevicate fino a quote collinari

Codice giallo oggi nei comuni dell'Alto Mugello per neve. L'allerta meteo è prevista per l'intera giornata fino alle ore 20 di stasera per il rischio di nevicate. Nella notte tra [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina