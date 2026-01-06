Neve in Toscana, regione imbiancata dai 300 metri: mezzi in azione e allerta gialla

Cronaca Toscana
La Toscana si è risvegliata imbiancata nel giorno dell’Epifania, con nevicate diffuse a partire dai 300 metri di quota e, in alcune zone, anche a livelli più bassi. Il maltempo ha interessato gran parte della regione, con accumuli significativi soprattutto nelle aree collinari e montane.

La Protezione civile regionale, come ricordato anche dal presidente Eugenio Giani, invita alla massima prudenza alla guida, sottolineando l’obbligo di dotazioni invernali per i veicoli, come catene o pneumatici adeguati. Sulle principali arterie sono entrati in funzione i mezzi spazzaneve e spargisale, impegnati a garantire la viabilità.

Per la giornata di oggi è in vigore una allerta gialla per neve sulla Toscana orientale, con possibili ulteriori precipitazioni e disagi alla circolazione. Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti non necessari e di informarsi sulle condizioni delle strade prima di mettersi in viaggio.

Empolese Valdelsa

Neve anche nell'Empolese Valdelsa che si risveglia coperta di bianco come altre aree della Toscana. Nevicate si registrano soprattutto in Valdelsa, anche a bassa quota. I Comuni al momento più colpiti sono Gambassi Terme, Montaione, Castelfiorentino, Certaldo, Montespertoli, Vinci e Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.

Firenze

Nevicate nel Fiorentino dai 200 metri di quota, con interessamento dei rilievi appenninici e delle aree collinari tra Mugello e Alto Mugello. Accumuli contenuti, generalmente inferiori ai 5 centimetri. Segnalata anche pioggia mista a neve su Firenze, senza attecchimento al suolo.

Il calo delle temperature favorisce la possibile formazione di ghiaccio, con minime fino a -4,5°C al passo del Giogo. La Protezione civile della Città metropolitana di Firenze raccomanda prudenza alla guida e ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali. In azione personale e mezzi per garantire la percorribilità delle strade.

Resta in vigore una allerta gialla per rischio neve fino alla serata del 6 gennaio su diverse aree del territorio metropolitano

Annullata anche la tradizionale calata della Befana in programma oggi nel centro di Firenze.

