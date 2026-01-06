Neve in Toscana, regione imbiancata: mezzi in azione e allerta gialla. Nevicata in A1

La Toscana si è risvegliata imbiancata nel giorno dell’Epifania, con nevicate diffuse a partire dai 200 metri di quota e, in alcune zone, anche a livelli più bassi. Il maltempo ha interessato gran parte della regione, con accumuli significativi soprattutto nelle aree collinari e montane.

La Protezione civile regionale, come ricordato anche dal presidente Eugenio Giani, invita alla massima prudenza alla guida, sottolineando l’obbligo di dotazioni invernali per i veicoli, come catene o pneumatici adeguati. Sulle principali arterie sono entrati in funzione i mezzi spazzaneve e spargisale, impegnati a garantire la viabilità.

Per la giornata di oggi è in vigore una allerta gialla per neve sulla Toscana orientale, con possibili ulteriori precipitazioni e disagi alla circolazione. Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti non necessari e di informarsi sulle condizioni delle strade prima di mettersi in viaggio.

La perturbazione interesserà la regione per tutta la mattina, spostandosi poi verso est nel pomeriggio, con accumuli ancora significativi sull’Appennino fiorentino e nelle province di Arezzo e Siena. Nelle altre zone, le nevicate saranno più sporadiche e in cessazione nel corso della giornata.

Sono in funzione mezzi spazzaneve e spargisale per garantire la viabilità. Dal pomeriggio le precipitazioni diminuiranno: residui fiocchi su Aretino, Senese, Grossetano e Alto Mugello fino alle 17, mentre dalle 20 la neve si limiterà a Mugello e Appennino fiorentino e aretino.

Sulla A1, a partire da Firenze nord, è attiva una regolazione del transito con controllo della dotazione di catene da parte della Polizia Stradale: la circolazione è consentita esclusivamente sulla corsia di marcia.

Fino alle 18 precipitazioni intense

Resterà critica fino al tardo pomeriggio la situazione meteo in Toscana a causa delle intense nevicate che stanno interessando in particolare il centro-nord della regione. A fare il punto è il presidente della Regione Eugenio Giani, che sottolinea come la neve stia cadendo sopra i 200 metri, localmente anche oltre i 100 metri, impegnando la Protezione civile a tutti i livelli, dai Comuni al coordinamento regionale.

Il governatore invita a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a rispettare l’obbligo delle dotazioni invernali, segnalando criticità sulla viabilità dovute anche a una densità di traffico elevata in condizioni climatiche sfavorevoli. In azione numerosi mezzi spargisale e spazzaneve, che stanno lavorando per prevenire la formazione di ghiaccio.

Secondo la Regione, dalle 17 è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni, con fenomeni residui su Aretino, Senese, Grossetano e Alto Mugello. Dalle 20 la neve dovrebbe restare debole e limitata al Mugello e all’Appennino fiorentino e aretino.

Empolese Valdelsa

Neve anche nell'Empolese Valdelsa che si risveglia coperta di bianco come altre aree della Toscana. Nevicate si registrano soprattutto in Valdelsa, anche a bassa quota. I Comuni al momento più colpiti sono Gambassi Terme, Montaione, Castelfiorentino, Certaldo, Montespertoli, Vinci e Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.

Firenze

Nevicate nel Fiorentino dai 200 metri di quota, con interessamento dei rilievi appenninici e delle aree collinari tra Mugello e Alto Mugello. Accumuli contenuti, generalmente inferiori ai 5 centimetri. Segnalata anche pioggia mista a neve su Firenze, senza attecchimento al suolo.

Il calo delle temperature favorisce la possibile formazione di ghiaccio, con minime fino a -4,5°C al passo del Giogo. La Protezione civile della Città metropolitana di Firenze raccomanda prudenza alla guida e ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali. In azione personale e mezzi per garantire la percorribilità delle strade.

Resta in vigore una allerta gialla per rischio neve fino alla serata del 6 gennaio su diverse aree del territorio metropolitano

Annullata anche la tradizionale calata della Befana in programma oggi nel centro di Firenze.

Arezzo

Dalla notte la neve cade sulle montagne aretine, anche a quote collinari, creando suggestivi paesaggi in particolare al santuario della Verna e a Camaldoli, dove gli accumuli risultano abbondanti. Le precipitazioni interessano l’intero arco appenninico tra le province di Arezzo, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino.

La E45 è sotto stretto monitoraggio, ma al momento risulta regolarmente aperta, agevolata dalla scarsa presenza di traffico pesante. Anche i principali passi appenninici sono aperti, con obbligo di dotazioni invernali per i veicoli.

In città i fiocchi si alternano alla pioggia, con temperature rigide ma senza criticità per la circolazione. Sul territorio sono in azione mezzi spargisale e spalaneve per garantire la sicurezza stradale. Le previsioni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore.

Neve in Mugello, Val di Sieve e Chianti: meglio non prendere l'auto

La Protezione Civile e l'ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze invitano a non prendere l'auto nelle strade del Mugello, della Val di Sieve e del Chianti. Auto che si sono inoltrate senza le necessarie prudenza e dotazioni si sono intraversate creando problemi di spostamento ai mezzi spalaneve e più in generale al traffico consentito.

Siena

Una leggera nevicata ha interessato nella mattinata di oggi il territorio senese, con San Gimignano imbiancata dai fiocchi caduti fin dalle prime ore del giorno. La neve ha ricoperto tetti e torri del centro storico, creando uno scenario suggestivo.

Subito attivati i mezzi dell’amministrazione comunale e della Protezione civile, impegnati nel monitoraggio e nella gestione della viabilità. Nel corso della tarda mattinata, nevischio è stato segnalato anche nel resto della Val d’Elsa, a Siena e nelle aree limitrofe, fino alla Val d’Orcia e alla Valdichiana.

Con l’innalzamento delle temperature, le precipitazioni si sono trasformate in pioggia su tutta la provincia. Al momento non si registrano criticità per la circolazione veicolare né disagi rilevanti.

Neve intensa sull’A1 tra Bologna e Firenze

Intense nevicate stanno interessando l’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Rioveggio e Calenzano, al confine tra Bolognese e Fiorentino, oltre alla diramazione per Ravenna. Lo comunica Autostrade per l’Italia, segnalando code fino a 8 chilometri tra Firenze Impruneta e il bivio con la A11 Firenze-Pisa nord in direzione Bologna, dove il traffico scorre su una sola corsia per consentire le operazioni di sicurezza.

Nevicate, seppur più deboli, sono in corso anche tra Sasso Marconi e Rioveggio, tra Valdarno e Arezzo, sulla Direttissima e sull’A14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e Fano.

Per agevolare l’intervento dei mezzi antineve, è stato disposto il divieto temporaneo di transito per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate su diversi tratti dell’A1 e dell’A14. Inoltre, chiusi temporaneamente gli accessi alle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio, Roncobilaccio e Barberino in entrambe le direzioni, oltre a Calenzano e Firenze Nord verso Bologna.

La situazione è costantemente monitorata, mentre si raccomanda agli automobilisti prudenza alla guida e il rispetto delle indicazioni fornite dagli enti competenti.

