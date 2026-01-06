Campi Bisenzio in lutto, è morto Giancarlo Paolieri: è stato ex assessore e consigliere

Giancarlo Paolieri

È morto a 85 anni Giancarlo Paolieri, storico amministratore e consigliere comunale di Campi Bisenzio. Proclamato il lutto cittadino

È morto all’età di 85 anni Giancarlo Paolieri, consigliere comunale eletto alle ultime elezioni amministrative nelle fila di Fare Città e figura centrale della vita politica e sociale di Campi Bisenzio. Un impegno lungo decenni, portato avanti fino all’ultimo, che ha lasciato un segno profondo nella comunità.

Paolieri è stato anima del Circolo Rinascita, dove oggi gli è stato reso l’ultimo saluto. I funerali si terranno domani, mercoledì 7 gennaio, alle 15.30, nella chiesa del Sacro Cuore.

A ricordarlo con parole cariche di commozione è il sindaco Andrea Tagliaferri, che in un lungo messaggio ha scritto:
"Oggi se ne va dai banchi del Consiglio comunale Giancarlo Paolieri, banchi che non ha mai davvero abbandonato, nemmeno quando sarebbe stato comprensibile fermarsi. Scrivo queste parole non solo da Sindaco, ma da uomo profondamente colpito nel cuore. Per me Giancarlo c’è sempre stato, come per tanti. Una presenza costante, sicura, leale. Un punto di riferimento umano e politico", prosegue Tagliaferri, sottolineando come Paolieri conoscesse Campi Bisenzio "strada dopo strada, albero dopo albero, argine per argine".

Paolieri è stato assessore ai Lavori pubblici per lunghi anni, dalle amministrazioni Mancini fino a quella di Adriano Chini. "Quando Campi Bisenzio non aveva alberi, non aveva una rete fognaria strutturata, non aveva infrastrutture adeguate, c’era Giancarlo", ricorda il sindaco. A lui si devono "le scuole, le opere pubbliche, la costruzione e il rifacimento della rete fognaria, la rete idraulica del fiume e dei torrenti e l’intero patrimonio del verde pubblico".

"Giancarlo era così: non cercava riconoscimenti, cercava soluzioni. Non parlava per sé, lavorava", aggiunge Tagliaferri, che annuncia anche la proclamazione del lutto cittadino: "Per la figura che è stata, per il servizio instancabile reso alla città e per il ruolo che ha ricoperto fino alla fine, come Sindaco ho deciso che sarà proclamato il lutto cittadino".

Alla famiglia è arrivato anche il cordoglio del segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi:
"Esprimo profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Giancarlo Paolieri. Campi Bisenzio perde una figura di grande rilievo, protagonista importante e centrale della vita politica e sociale della nostra comunità per oltre cinquant’anni. Paolieri ha dedicato la propria vita all’impegno pubblico, anteponendo sempre il bene comune e l’interesse collettivo a qualsiasi altro elemento, con passione, coerenza e senso di responsabilità".

