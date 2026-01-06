Uomo trovato accanto ad auto in fiamme a Sesto Fiorentino, muore in ospedale

Un uomo di 31 anni è stato trovato ieri sera intorno alle 22 accanto alla sua auto in fiamme sulle colline di Sesto Fiorentino ed è deceduto poco dopo al Policlinico di Careggi a causa delle ustioni riportate.

L’uomo, di origine campana ma residente da tempo a Sesto Fiorentino, era dipendente del Comune. L’ipotesi più probabile al momento è quella di un gesto volontario, anche se le forze dell’ordine non escludono altre possibilità.

A dare l’allarme sono stati i residenti di via della Topaia, preoccupati da un’improvvisa esplosione. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era riuscito a portarsi fuori dalla vettura, ma le ustioni gravi hanno reso inutile ogni tentativo di soccorso.

La Procura di Firenze ha disposto un esame esterno sulla salma per chiarire le cause dell’incidente.

