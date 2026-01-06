Neve nell'Empolese Valdelsa, strade bianche a Gambassi Terme e Montespertoli

Neve anche nell'Empolese Valdelsa che si risveglia coperto di bianco. Nevicate si registrano soprattutto in Valdelsa, anche a bassa quota, tra Gambassi Terme, Castelfiorentino e Montespertoli.

Neve Gambassi Terme

A causa delle nevicate in corso a Gambassi, la neve sta creando ingombri su strade e marciapiedi. La Protezione Civile invita la cittadinanza a rimanere in casa e a mettersi in movimento solo in caso di effettiva necessità e urgenza. Il Comune di Gambassi Terme ha provveduto ad allertare le squadre competenti per la gestione delle emergenze e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Neve Montespertoli

Tra le aree dove sta nevicando di più c'è Montespertoli, dove la neve sta attaccando in strada. Gli eventi in programma per oggi sono stati annullati e si sta attivando al protezione civile.

"È Epifania e ci siamo svegliati sotto una suggestiva nevicata, con la nostra grande calza appesa al balcone del Comune come da tradizione. Stiamo monitorando costantemente la situazione e attivando tutte le associazioni di supporto, in particolare La Racchetta odv Sez. Montespertoli e la P.A. Croce D'Oro Montespertoli, per monitorare la situazione sul territorio e gestire eventuali criticità. Continueremo a seguire l’evoluzione e a fornire aggiornamenti. Gli eventi previsti per il pomeriggio in Piazza del Topical e presso la Sala Topical sono annullati. Raccomandiamo la massima prudenza negli spostamenti, in particolare verso la Valdelsa e le zone collinari e di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e con adeguate dotazioni invernali", così il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini.

Neve a Castelfiorentino

"La neve è arrivata anche in Valdelsa, per la gioia dei bimbi che stiamo sentendo ridere alle finestre. Al momento non sta attaccando ma nei Comuni vicini le strade sono imbiancate", così la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì sui suoi canali social.

Neve a Empoli

Si segnala nevischio a Monterappoli e in altre zone del territorio comunale, ma al momento, complice le strade bagnate dalla pioggia, non starebbe attaccando.

IN AGGIORNAMENTO

