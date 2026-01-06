Neve nell'Empolese Valdelsa: mezzi spargisale e eventi annullati. Cade albero a Montespertoli

Neve anche nell'Empolese Valdelsa che si risveglia coperta di bianco come altre aree della Toscana. Nevicate si registrano soprattutto in Valdelsa, anche a bassa quota. I Comuni al momento più colpiti sono Gambassi Terme, Montaione, Castelfiorentino, Certaldo, Montespertoli, Vinci e Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.

Nelle strade principali sono già attivi mezzi per la pulizia in modo da garantire la viabilità.

Dalla Protezione Civile si raccomanda di prestare massima attenzione alla guida, utilizzare obbligatoriamente dotazioni invernali e spostarsi solo per effettiva necessità.

Qui è possibile seguire tutti gli aggiornamenti sulla neve in Toscana.

Neve Gambassi Terme

A causa delle nevicate in corso a Gambassi Terme, la neve sta creando ingombri su strade e marciapiedi. La Protezione Civile invita la cittadinanza a rimanere in casa e a mettersi in movimento solo in caso di effettiva necessità e urgenza. Il Comune di Gambassi Terme ha provveduto ad allertare le squadre competenti per la gestione delle emergenze e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Neve Montespertoli

Tra le aree dove sta nevicando di più c'è Montespertoli, dove la neve sta attaccando in strada. Gli eventi in programma per oggi sono stati annullati e si sta attivando al protezione civile.

"È Epifania e ci siamo svegliati sotto una suggestiva nevicata, con la nostra grande calza appesa al balcone del Comune come da tradizione. Stiamo monitorando costantemente la situazione e attivando tutte le associazioni di supporto, in particolare La Racchetta odv Sez. Montespertoli e la P.A. Croce D'Oro Montespertoli, per monitorare la situazione sul territorio e gestire eventuali criticità. Continueremo a seguire l’evoluzione e a fornire aggiornamenti. Gli eventi previsti per il pomeriggio in Piazza del Topical e presso la Sala Topical sono annullati. Raccomandiamo la massima prudenza negli spostamenti, in particolare verso la Valdelsa e le zone collinari e di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e con adeguate dotazioni invernali", così il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini.

Nella tarda mattinata un albero è caduto sulla Volterrana, in zona Baccaiano.

Neve a Castelfiorentino

"La neve è arrivata anche in Valdelsa, per la gioia dei bimbi che stiamo sentendo ridere alle finestre. Al momento non sta attaccando ma nei Comuni vicini le strade sono imbiancate", così la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì sui suoi canali social.

Per garantire la sicurezza e la viabilità, mezzi per la pulizia delle strade principali sono già in azione, affiancati da squadre di operai pronte a spargere sale sulle strade urbane. La Polizia Municipale pattuglia il territorio per monitorare la situazione.

Si sono registrate alcune interruzioni di corrente in abitazioni private nelle zone di Santa Verdiana e Ballerini, già prese in carico da Enel Distribuzione.

A causa delle nevicate e per consentire l’operatività delle associazioni locali, gli eventi all’aperto previsti per oggi pomeriggio sono stati annullati. L’amministrazione comunale invita tutti a prestare attenzione negli spostamenti, in particolare nei Comuni limitrofi dove la neve ha già imbiancato le strade.

Neve a Certaldo

Dal Comune di Certaldo si fa sapere che al momento "non si segnalano particolari criticità", ma a causa delle nevicate in corso la Protezione Civile "invita la cittadinanza a rimanere in casa e di mettersi alla guida solo in casi di urgenza e reale necessità. Si raccomanda la massima prudenza e di seguire gli aggiornamenti ufficiali".

Neve a Montaione

A Montaione i mezzi della Provincia e del Comune sono attualmente in azione per garantire la sicurezza e la percorribilità della viabilità principale. A renderlo noto è il Comune.

Neve a Empoli

Si segnala nevischio a Monterappoli e in altre zone del territorio comunale, ma al momento, complice le strade bagnate dalla pioggia, la neve non starebbe attaccando. A causa delle condizioni meteo è stata annullata la tradizionale discesa e salvataggio della Befana in piazza dei Leoni.

Neve a Vinci

Sta nevicando anche a Vinci, soprattutto nelle frazioni collinari sopra i 200 m, le situazioni più critiche a Mignana, Vitolini, Sant'Amato e Santa Lucia.

"Siamo attivi con il personale del comune e i volontari della Vab con gli spalaneve e i mezzi spargisale. Si raccomanda di prestare attenzione alla guida e obbligo dotazioni invernali. E’ consigliabile di spostarsi solo per effettiva necessità nelle zone dove sta nevicando", cos' il sindaco Daniele Vanni.

Gli operai del Comune e i volontari della VAB stanno provvedendo a mettere in sicurezza con i mezzi adeguati le strade interessate dalle nevicate. Il Comune di Vinci invita la cittadinanza a non spostarsi se non per motivi strettamente urgenti e a usare le necessarie precauzioni e dotazioni invernali nel caso di spostamenti.

Neve a Montelupo

Fiocchi di neve anche a Montelupo, "come non si vedevano da tempo" sottolinea il sindaco Simone Londi, soprattutto nelle zone più alte e in particolar modo Pulica e Bobolino. Gli operai del comune e le squadre di volontariato Misericordia, Pubblica Assistenza e Racchetta sono fuori per lo spargimento sale. Si raccomanda di prestare massima attenzione soprattutto alla guida.

