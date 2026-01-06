Neve record nel Chianti: fino a 25 cm, strade bloccate e trattori in azione

Una nevicata eccezionale dell’Epifania ha imbiancato colline e monti del Chianti, tra le province di Firenze e Siena, causando pesanti disagi alla circolazione. Secondo quanto riferito, non si registrava un evento di tale intensità da circa dieci anni: in poche ore la coltre bianca ha raggiunto 20-25 centimetri, con accumuli destinati localmente ad aumentare.

Il traffico su molte arterie si è quasi completamente bloccato, in attesa dell’intervento dei mezzi spalaneve e dello spargimento di sale per prevenire la formazione di ghiaccio. Rallentamenti significativi si sono verificati anche sulla statale Cassia, dove il traffico è stato deviato a causa della chiusura temporanea della superstrada Firenze-Siena per due incidenti tra i km 45 e 50.

In diverse località del Chianti, tra cui Tavarnelle, Panzano, Barberino Val d’Elsa e Greve, aziende agricole sono intervenute mettendo in strada i trattori dotati di lama per liberare le carreggiate dalla neve. Particolare attenzione è rivolta ai fondovalle dei fiumi Greve e Pesa, dove nella notte è atteso un rischio elevato di ghiaccio.

Non sono mancati episodi di emergenza: alcune auto sono finite fuori strada, come lungo la provinciale 12 Empolese sopra Cerbaia, dove una donna di 28 anni è stata soccorsa in codice verde. In un altro caso, in località Talente, il sindaco di San Casciano Val di Pesa, Roberto Ciappi, è intervenuto insieme ai volontari per soccorrere un’auto bloccata con a bordo anche una ragazza disabile colta da attacco di panico.

La Protezione civile ha continuato per tutta la giornata a prestare assistenza agli automobilisti rimasti bloccati, soprattutto nei tratti in salita, aiutando anche a montare le catene. Massima attenzione infine ai rami degli alberi appesantiti dalla neve, con possibili rischi per pedoni e veicoli.

