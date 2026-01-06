Neve, restano chiuse alcune scuole nell'Empolese Valdelsa

A causa delle avverse condizioni meteorologiche di oggi e dei rischi legati a neve e ghiaccio, in alcune zone dell’Empolese Valdelsa sono state disposte chiusure scolastiche precauzionali per la giornata di mercoledì 7 gennaio 2026.

A Gambassi Terme, il Comune ha deciso di chiudere tutte le scuole del territorio. La misura è stata adottata poiché molte strade secondarie non risultano ancora completamente pulite e potrebbero presentare pericoli per la viabilità e il trasporto scolastico. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza e annuncia eventuali aggiornamenti.

A Certaldo, invece, è stata chiusa la Scuola Primaria di Fiano. La decisione è stata presa con ordinanza del Sindaco, mentre i mezzi spargisale della Protezione Civile e della Misericordia sono al lavoro per garantire la sicurezza della viabilità. Tutti gli altri plessi scolastici del comune rimarranno regolarmente aperti.

Rimarrà infine chiusa la Scuola Elementare Guglielmo Marconi a Limite sull’Arno per un guasto all’impianto di riscaldamento. Anche l'Enriques di Castelfiorentino rimarrà chiuso per un guasto all'impianto su cui sono già stati attivati i tecnici nella giornata di domani e che non è correlato all'emergenza neve.

Le scuole saranno normalmente aperte in tutto il resto del territorio degli undici comuni dell'Empolese Valdelsa.