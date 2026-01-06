Neve, scuole aperte nei comuni del Chianti fiorentino

Aggiornamento emergenza neve. Domani, mercoledì 7 gennaio, data l’attenuazione delle precipitazioni nevose, come indica il bollettino meteo regionale, le scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte nei tre comuni dell’Unione del Chianti fiorentino. Con l’impiego di tutti i mezzi a disposizione, spargisale e spazzaneve, entrati in azione dalle prime ore della giornata, il monitoraggio inarrestabile delle squadre della Protezione civile e degli uffici comunali, le amministrazioni comunali di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle, proseguono il loro lavoro allo scopo di garantire la percorribilità delle viabilità comunali. Considerate le attuali condizioni meteo e quelle previste domani e gli interventi in corso, i Comuni assicurano il regolare servizio di trasporto scolastico.

Le amministrazioni comunali, messe in moto dalle forti precipitazioni nevose, invitano i cittadini e le cittadine alla prudenza e alla massima attenzione negli spostamenti, limitandoli allo stretto necessario soprattutto per le famiglie che risiedono nelle zone collinari più impervie. Si raccomanda l’utilizzo di veicoli adeguatamente attrezzati, forniti di pneumatici invernali. Le amministrazioni comunali continuano il loro capillare controllo sull’evolversi della situazione meteo, intente a garantire sicurezza stradale e a tutelare l’incolumità delle persone con le operazioni di pulizia e spalatura che proseguiranno fino al termine dell’emergenza neve.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO