Neve in Toscana, regione imbiancata da 300 metri: mezzi in azione e allerta gialla

La Toscana si è risvegliata imbiancata nel giorno dell’Epifania, con nevicate diffuse a partire dai 300 metri di quota e, in alcune zone, anche a livelli più bassi. Il maltempo ha interessato gran parte della regione, con accumuli significativi soprattutto nelle aree collinari e montane.

La Protezione civile regionale, come ricordato anche dal presidente Eugenio Giani, invita alla massima prudenza alla guida, sottolineando l’obbligo di dotazioni invernali per i veicoli, come catene o pneumatici adeguati. Sulle principali arterie sono entrati in funzione i mezzi spazzaneve e spargisale, impegnati a garantire la viabilità.

Per la giornata di oggi è in vigore una allerta gialla per neve sulla Toscana orientale, con possibili ulteriori precipitazioni e disagi alla circolazione. Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti non necessari e di informarsi sulle condizioni delle strade prima di mettersi in viaggio.