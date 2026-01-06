Rapina violenta nel tardo pomeriggio di ieri in una gioielleria di Firenze, nella zona di San Frediano. Un uomo, fingendosi cliente, ha aggredito la titolare di 66 anni afferrandola per il collo e si è impossessato di diversi monili in oro, per poi fuggire rapidamente.

L’episodio è avvenuto all’orario di chiusura in un’oreficeria di via Pisana 24 rosso. Secondo la ricostruzione, il rapinatore è entrato nel negozio indossando dei guanti, ha chiesto di visionare alcuni gioielli e, una volta che la commerciante li ha disposti sul tavolo, l’ha improvvisamente minacciata di gravi lesioni se non avesse consegnato i preziosi.

L’uomo ha quindi raccolto anelli, bracciali e collane, prelevando anche altri oggetti dalle bacheche, ed è fuggito a bordo di uno scooter lasciato poco distante. La vittima, fortunatamente non ferita, è uscita dal negozio chiedendo aiuto. Una passante ha immediatamente allertato il 112 Nue.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il valore della refurtiva è stimato intorno ai 3.000 euro, ma la quantificazione è ancora in corso. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e sono state diramate note di ricerca alle pattuglie con la descrizione del sospetto.

