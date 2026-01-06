Ultrà Pisa contro Trump, striscione in curva Nord: "Giù le mani dall'America Latina"

Cronaca Pisa
(foto Pisa official)

Striscione politico degli ultrà del Pisa contro Trump in curva Nord durante la partita: "Criminale, giù le mani dall’America Latina"

Uno striscione contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato esposto dagli ultrà del Pisa nel corso della partita, attirando l’attenzione dello stadio. Intorno al 60° minuto, dalla curva Nord, cuore del tifo nerazzurro, i Rangers Pisa hanno srotolato un lenzuolo bianco con un messaggio di forte critica politica.

La scritta, rimasta visibile per alcuni minuti, recitava: “Trump criminale, giù le mani dall’America Latina”, prendendo posizione contro la politica dell’amministrazione americana nei confronti del continente sudamericano. Il gesto conferma la tradizione di impegno politico e sociale del gruppo ultras pisano, storicamente collocato nell’area della sinistra del tifo organizzato toscano.

