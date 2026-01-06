Uomo intossicato da monossido di carbonio in Versilia

In Versilia un uomo di 45 anni, originario del Ghana e residente a Viareggio, è rimasto intossicato dal monossido di carbonio. I sanitari del 118 sono intervenuti intorno alle 6:20 e lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Versilia a causa di uno stato confusionale.

Per le condizioni critiche, il 45enne è stato trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa per un trattamento in camera iperbarica, prima di essere riportato al Versilia, dove è ricoverato in terapia subintensiva. Le sue condizioni sono critiche ma stabili.

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e polizia. Nell’abitazione dell’uomo non sono state rilevate tracce di monossido, mentre ulteriori controlli sono stati effettuati nel panificio di Camaiore dove l’uomo lavora. Quattro coinquilini sono stati visitati: due hanno evidenziato valori leggermente elevati di monossido di carbonio, trattati con ossigenoterapia e dimessi poco dopo.

