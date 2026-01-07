A Montopoli il convegno 'La spiritualità nell'architettura di una cappella cristiana'

Cultura Montopoli in Val d'Arno
Il convegno “La spiritualità nell'architettura di una cappella cristiana” si terrà venerdì 9 gennaio 2026 alle 21,15 a San Romano, al convento dei frati minori.

Il Convegno è organizzato dal Comune di Montopoli in Val d’Arno con il Centro Studi per l’architettura sacra cardinale Giacomo Lercaro e la partecipazione dell’Università Popolare Ignazio Donati, dell’Associazione Arco di Castruccio e della Provincia Toscana dei Frati Minori

Sarà presentato il volume:
PROGETTARE UNA CAPPELLA DI PREGHIERA
A cura di Claudia Manenti
con contributi di vari autori tra cui Francesco Brasa O.F.M. attuale parroco a San Romano e già Padre Guardiano alla Verna e di Emmanuele Bortone Architetto vincitore del concorso per una nuova cappella di preghiera nel bosco della Verna

Interverranno:
Linda Vanni – Sindaca di Montopoli in Val d’Arno
Marzio Gabbanini - Assessore alla Cultura
Mario Panconi O.F.M. – responsabile settore cultura della Provincia dei Frati Minori

