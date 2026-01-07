Allerta neve e ghiaccio nel Fiorentino: scuole chiuse a Palazzuolo, Marradi e Vaglia

I Comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Vaglia mercoledì 7 gennaio terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, alcuni Comuni dell'area metropolitana terranno chiuse specifiche scuole. Si invita la popolazione ad informarsi presso i siti istituzionali e social dei rispettivi Comuni.

Prudenza alla guida e, se possibile, limitare gli spostamento non necessari.

