Alluvioni febbraio-marzo 2025: 99 milioni di euro dal governo. Al via iter contributi

Entro gennaio verranno definiti i piani per l’attribuzione dello stanziamento di 99 milioni di euro dal Consiglio dei Ministri per gli eventi meteorologici eccezionali di febbraio e marzo 2025. Da metà febbraio partiranno le procedure di rendicontazione e di erogazione dei contributi di immediato sostegno per cittadini e imprese colpite.

La decisione è emersa durante la riunione convocata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a Palazzo Strozzi Sacrati, alla quale hanno partecipato rappresentanti di numerosi comuni coinvolti: da Isola del Giglio a Orbetello, da Campo nell’Elba a Castelnuovo di Garfagnana, e 118 comuni delle province di Lucca, Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze.

Il nuovo intervento da 99 milioni (2,17 milioni per febbraio e 96,87 per marzo) integra le risorse già stanziate ad aprile 2025, permettendo di coprire lavori di somma urgenza già completati e di finanziare ulteriori interventi di riduzione del rischio idrogeologico.

I contributi di immediato sostegno prevedono fino a 5.000 euro per le famiglie e fino a 20.000 euro per le imprese, con oltre 2.000 beneficiari stimati per gli eventi di marzo e circa 160 per quelli di febbraio. Giani ha sottolineato che “nel giro di poche settimane definiremo in maniera puntuale la copertura finanziaria degli interventi e potremo dare un segnale concreto ai cittadini e alle imprese colpite”.

Fonte: Regione Toscana

