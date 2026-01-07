Alluvioni febbraio-marzo 2025: 99 milioni di euro dal governo. Al via iter contributi

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio, alluvione 2 novembre 2023 Prato)

I contributi di immediato sostegno prevedono fino a 5mila euro per le famiglie e fino a 20euro per imprese, oltre 2mila i beneficiari

Entro gennaio verranno definiti i piani per l’attribuzione dello stanziamento di 99 milioni di euro dal Consiglio dei Ministri per gli eventi meteorologici eccezionali di febbraio e marzo 2025. Da metà febbraio partiranno le procedure di rendicontazione e di erogazione dei contributi di immediato sostegno per cittadini e imprese colpite.

La decisione è emersa durante la riunione convocata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a Palazzo Strozzi Sacrati, alla quale hanno partecipato rappresentanti di numerosi comuni coinvolti: da Isola del Giglio a Orbetello, da Campo nell’Elba a Castelnuovo di Garfagnana, e 118 comuni delle province di Lucca, Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze.

Il nuovo intervento da 99 milioni (2,17 milioni per febbraio e 96,87 per marzo) integra le risorse già stanziate ad aprile 2025, permettendo di coprire lavori di somma urgenza già completati e di finanziare ulteriori interventi di riduzione del rischio idrogeologico.

I contributi di immediato sostegno prevedono fino a 5.000 euro per le famiglie e fino a 20.000 euro per le imprese, con oltre 2.000 beneficiari stimati per gli eventi di marzo e circa 160 per quelli di febbraio. Giani ha sottolineato che “nel giro di poche settimane definiremo in maniera puntuale la copertura finanziaria degli interventi e potremo dare un segnale concreto ai cittadini e alle imprese colpite”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
7 Gennaio 2026

Influenza in Toscana, 1586 accessi al Pronto Soccorso a dicembre: in aumento rispetto al 2024

Sono 1586 gli accessi al Pronto Soccorso in Toscana a dicembre 2025 per influenza e polmonite. Dati in forte aumento rispetto ai 390 di dicembre 2024. Lo scorso anno, gli [...]

Toscana
Cronaca
7 Gennaio 2026

Allerta neve e ghiaccio nel Fiorentino: scuole chiuse a Palazzuolo, Marradi e Vaglia

I Comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Vaglia mercoledì 7 gennaio terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, alcuni Comuni dell'area metropolitana terranno chiuse specifiche scuole. Si [...]

Toscana
Cronaca
6 Gennaio 2026
Neve Chianti

Neve record nel Chianti: fino a 25 cm, strade bloccate e trattori in azione

Una nevicata eccezionale dell’Epifania ha imbiancato colline e monti del Chianti, tra le province di Firenze e Siena, causando pesanti disagi alla circolazione. Secondo quanto riferito, non si registrava un [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina