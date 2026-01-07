Gli Angeli del Bello tornano a Empoli: sabato pulizia del centro storico con studenti e volontari

Attualità Empoli
Ritrovo sabato 10 gennaio alle 10 in piazza della Vittoria per rimuovere scritte vandaliche e imbrattamenti. Cittadini e associazioni sono invitati a partecipare

Sabato 10 gennaio ritornano gli Angeli del Bello a Empoli per una nuova azione di rimozione imbrattamenti e scritte vandaliche dal centro storico.

A partire dalle 10, con ritrovo in piazza della Vittoria, i volontari della fondazione fiorentina faranno squadra con i Custodi del Bello, gli Angeli del Bello di Empoli, le studentesse e gli studenti dell'IIS 'Virgilio' per una nuova azione di ripulitura. L'evento ha il patrocinio del Comune di Empoli. In caso di pioggia l'evento sarà annullato.

Gli interventi di ripulitura saranno legati a via del Gelsomino, completando quanto iniziato dalle volontarie e dai volontari a ottobre 2025, e al vicolo della Gendarmeria.

L'evento segue i propositi scritti nero su bianco nel Protocollo d'Intesa quinquennale firmato per mano del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e del presidente della Fondazione Angeli del Bello, Giorgio Moretti.

L'iniziativa infatti rientra tra le attività di educazione al bello e rispetto dei beni architettonici e paesaggistici fissati nel protocollo, con attività di cura e decoro delle aree pubbliche tramite rimozione di scritte vandaliche e rigenerazione di luoghi.

La partecipazione per singoli cittadini e associazioni del territorio è aperta e ben accolta per contribuire a questa giornata dedicata ai beni culturali della nostra città. Tutte le informazioni possono essere richieste per mail all'indirizzo: info@angelidelbello.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

