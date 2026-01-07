L'ambulanza non riesce a prenderlo per via della neve, arrivano i vigili del fuoco

Non era possibile raggiungerlo con il veicolo sanitario a causa della neve. Per ricoverare una persona a Calenzano è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

È avvenuto alle 6.50 di oggi, mercoledì 7 marzo, in via delle Cappelle di Sopra, sopra la frazione di Settimello. A causa del manto nevoso, non era possibile per il personale sanitario riuscire a arrivare dall'uomo.

I vigili del fuoco di Firenze hanno raggiunto l’abitazione con un mezzo fuoristrada, e trasportato l’uomo sul mezzo per poi raggiungere più a valle l'equipaggio sanitario al quale è stato affidato l’uomo per il ricovero.