Cena con gli amici in un ristorante e non paga il conto: denunciata 20enne a Porto Azzurro

I Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro hanno denunciato una ragazza di 20 anni, già nota alle forze dell’ordine, per il reato di insolvenza fraudolenta. Il provvedimento arriva al termine di un’indagine avviata dopo la querela del titolare di un ristorante di Porto Longone.

Secondo quanto ricostruito, una sera la giovane, insieme ad altre persone, avrebbe consumato una cena a base di pesce e poi si sarebbe allontanata senza pagare il conto.

Determinante per le indagini è stato il lavoro dei Carabinieri, che hanno identificato la presunta responsabile grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del locale e della zona, supportate dalle testimonianze raccolte sul posto.

