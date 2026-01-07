A Certaldo si corre, arriva la 'DecameRun'

Domenica 11 gennaio 2026, a Certaldo, si svolgerà il 16° Trofeo Calvino Cantini – “DecameRun”, manifestazione podistica giunta alla sua sedicesima edizione, organizzata da Valdelsa Runners e con il patrocinio del Comune di Certaldo. L’evento conferma il suo ruolo di riferimento nel panorama sportivo locale, unendo competizione, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Gara Competitiva

· Percorso:

12,5 km

· Ritrovo:

ore 8:00 in Piazza dei Macelli (Locali Ex Macelli), con spogliatoi e docce

· Partenza:

ore 9:30 in Piazza Boccaccio, di fronte al Municipio e alla Chiesa

Percorsi Ludico-Motori e Non Competitivi

· Camminata guidata e Nordic Walking con istruttore

· Percorso corto:

5 km | Percorso lungo: 12,5 km

· Partenza:

ore 9:00

Il nuovo allestimento logistico dell’edizione 2026 garantisce servizi ottimali per gli atleti e valorizza le piazze storiche della città: il ritrovo e il ritiro pettorali nei locali degli Ex Macelli e la partenza/arrivo in Piazza Boccaccio creano un contesto centrale e rappresentativo per tutta la manifestazione.

La DecameRun è un evento che va oltre la gara, offrendo una giornata di sport, socialità e condivisione per atleti, appassionati e cittadini, celebrando la corsa come momento di energia e partecipazione collettiva.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa