A Certaldo si corre, arriva la 'DecameRun'

Domenica 11 gennaio 2026, a Certaldo, si svolgerà il 16° Trofeo Calvino Cantini – “DecameRun”, manifestazione podistica giunta alla sua sedicesima edizione, organizzata da Valdelsa Runners e con il patrocinio del Comune di Certaldo. L’evento conferma il suo ruolo di riferimento nel panorama sportivo locale, unendo competizione, partecipazione e valorizzazione del territorio.
Gara Competitiva
· Percorso:
12,5 km
· Ritrovo:
ore 8:00 in Piazza dei Macelli (Locali Ex Macelli), con spogliatoi e docce
· Partenza:
ore 9:30 in Piazza Boccaccio, di fronte al Municipio e alla Chiesa
Percorsi Ludico-Motori e Non Competitivi
· Camminata guidata e Nordic Walking con istruttore
· Percorso corto:
5 km | Percorso lungo: 12,5 km
· Partenza:
ore 9:00
Il nuovo allestimento logistico dell’edizione 2026 garantisce servizi ottimali per gli atleti e valorizza le piazze storiche della città: il ritrovo e il ritiro pettorali nei locali degli Ex Macelli e la partenza/arrivo in Piazza Boccaccio creano un contesto centrale e rappresentativo per tutta la manifestazione.
La DecameRun è un evento che va oltre la gara, offrendo una giornata di sport, socialità e condivisione per atleti, appassionati e cittadini, celebrando la corsa come momento di energia e partecipazione collettiva.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa
<< Indietro