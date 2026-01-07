Annullato lo spettacolo 'Edith Piaf, L'usignolo non canta più' al Teatro Shalom

Lo spettacolo è stato annullato per grave indisponibilità di un attore. Verrà riproposto domenica 29 marzo 2026 ore 17.15.
Lo spettacolo 'Edith Piaf, L'usignolo non canta più' di Melania Giglio in programma per domenica 18 gennaio 2026 ore 17.15 al Teatro Shalom di Empoli è stato annullato per grave indisponibilità di un attore.
Lo spettacolo verrà riproposto domenica 29 marzo 2026 ore 17.15.
La direzione del Teatro si scusa per l’inconveniente non dovuto alla nostra volontà.teatro_shalom_stagione_teatrale_2025-26
