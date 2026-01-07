Firenze, seminario su società e nomine di vertice: il punto sulla normativa vigente

È in programma venerdì 9 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 presso la Sala Conferenze Firenze Welcome Center (Piazza Stazione 4/A) il primo seminario della Commissione Controllo dedicato alle nomine nei vertici delle società partecipate. Aprono i lavori Dott. Paolo Bambagioni Presidente della Commissione Controllo, e Dott. Enrico Conti, Vicepresidente. Intervengono: il Dott. Giuseppe Busia, Presidente ANAC, il Dott. Mario Nispi Lansi, Presidente della Sezione Controllo della Corte dei Conti, il Prof. Avv. Mario Pilade Chiti, il Prof. Avv. Giandomenico Comporti, l'Avv. Domenico Iaria, l'Avv. Fabio Orlando e il Dott. Andrea Lupi. Conclusioni affidate a Francesca Vichi, Segretaria Generale del Comune di Firenze. L'evento ha il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze e dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

"Questo convegno – commenta Paolo Bambagioni – vuole invitare a una riflessione, grazie a ospiti nazionali e contenuti di qualità, sulla corretta applicazione delle norme in merito alla gestione delle nomine negli enti pubblici, garantendo maggiore trasparenza"

Fonte: Ufficio stampa