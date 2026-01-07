Fissata la nuova data per il salvataggio della Befana a Empoli

A causa del maltempo nella giornata di martedì 6 gennaio 2026, l'iniziativa del salvataggio della Befana in piazza Farinata degli Uberti a Empoli è stata rimandata a domenica 11 gennaio 2026, in occasione dell'ultimo giorno della manifestazione Empoli Città del Natale.

Rimarrà invariato il programma del pomeriggio di festa: la festa avrà inizio dalle 16 in piazza Farinata degli Uberti dove tra sorprese, musica e intrattenimento si animerà tutta la piazza intorno alla fontana del Pampaloni, all’Albero più grande della Toscana, alla Giostra dei cavalli e alla bellissima Collegiata di Sant’Andrea.

Poi alle 17 partirà il corteo composto da 20 befanine e befanini e befane accompagnati dai Re Magi che percorreranno piazza Farinata degli Uberti, via Giuseppe del Papa, piazza della Vittoria dove si uniranno i personaggi delle mascotte per poi tornare in via del Giglio e arrivo in piazza Farinata degli Uberti.

Alle 17.45 nasi all’insù, ecco la Befana che in ‘sella’ alla sua magica scopa, scenderà dalla sommità del campanile della Collegiata di Sant’Andrea e sarà salvata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Empoli grazie ai loro mezzi di soccorso presenti per l’occasione.

E poi sempre in piazza, befane, befanine e befanini distribuiranno a tutti i bambini delle confezioni di caramelle davvero deliziose.

Rimane attiva la novità solidale della grande 'calza sospesa', cucita dalle mani preziose delle volontarie e dei volontari della Compagnia di Sant’Andrea e che servirà a raccogliere tutto quello che hanno portato le festività natalizie e che può essere donato a chi ne ha bisogno. Ci saranno dei banchini con il personale della Misericordia a cui lasciare il nostro ‘dono’ per la calza sospesa.

Promotori dell’evento i Vigili del Fuoco, sezione Empoli, in collaborazione con “Empoli città del Natale”, la Compagnia di Sant’Andrea, Comune di Empoli e Misericordia Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa