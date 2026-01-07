Frana blocca la SS12 in Lucchesia: tratto chiuso tra Croce di Brancoli

Un tratto della Strada Statale 12 'Dell'Abetone e del Brennero' è attualmente chiuso in entrambe le direzioni a causa di una frana. La chiusura riguarda il percorso dal km 38,600 al km 40,900, in località Croce di Brancoli, nel comune di Lucca.

Le autorità hanno predisposto un percorso alternativo tramite la strada provinciale 20. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Gli automobilisti sono invitati a seguire i percorsi alternativi e a prestare massima attenzione durante il transito nella zona.

