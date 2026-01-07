Frana blocca la SS12 in Lucchesia: tratto chiuso tra Croce di Brancoli

Cronaca Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile

Una frana chiude un tratto della SS12 a Croce di Brancoli, Lucca. Anas segnala percorsi alternativi e interventi per ripristinare la viabilità

Un tratto della Strada Statale 12 'Dell'Abetone e del Brennero' è attualmente chiuso in entrambe le direzioni a causa di una frana. La chiusura riguarda il percorso dal km 38,600 al km 40,900, in località Croce di Brancoli, nel comune di Lucca.

Le autorità hanno predisposto un percorso alternativo tramite la strada provinciale 20. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Gli automobilisti sono invitati a seguire i percorsi alternativi e a prestare massima attenzione durante il transito nella zona.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
1 Gennaio 2026

Soccorsi sei cani e gestite oltre 50 segnalazioni, il "bilancio" dei botti di Capodanno della LAV

Il Gruppo di emergenza della LAV, Lega Anti Vivisezione, ha vissuto una notte di intenso lavoro nelle province di Firenze, Prato e Lucca, soccorrendo 6 cani e gestendo oltre 50 [...]

Lucca
Cronaca
1 Gennaio 2026

Escursionista straniera ferita sulle Panie: Vigili del Fuoco ed elisoccorso la salvano

Ultimo dell'anno con brivido a Molazzana, in provincia di Lucca, dove attorno alle ore 18:00 di ieri, una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo [...]

Altopascio
Cronaca
31 Dicembre 2025

Sequestrati 30 kg di pesce a Lucca destinati al cenone di Capodanno

La Capitaneria di porto di Viareggio ha sequestrato ieri 30 chilogrammi di pesce destinato al cenone di Capodanno, a seguito di controlli effettuati in pescherie e ristoranti nel capoluogo. Le [...]



Tutte le notizie di Lucca

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina