Francesco Mandelli porta 'Baby reindeer' al Boccaccio di Certaldo

Prosegue con grande successo la stagione teatrale del Teatro Boccaccio di Certaldo, che continua a registrare un’ottima risposta di pubblico grazie a una programmazione capace di unire risate, divertimento e momenti di profonda riflessione. Il prossimo spettacolo in cartellone vedrà protagonista Francesco Mandelli, in scena mercoledì 21 gennaio alle ore 21 con Baby Reindeer (Piccola Renna), intenso monologo di Richard Gadd, diretto da Francesco Frangipane.

Lo spettacolo è una produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito e Argot Produzioni, in coproduzione con Nidodiragno/CMC Produzioni, ed è uno degli appuntamenti di punta di una stagione che sta confermando il Teatro Boccaccio come luogo centrale per la prosa contemporanea e come spazio culturale vivo, capace di coinvolgere e riavvicinare il pubblico del territorio al teatro.

Nato da un fatto personale realmente vissuto dall’autore, Baby Reindeer è un racconto potente e disturbante che esplora i temi dell’ossessione, dell’illusione e delle conseguenze imprevedibili di un incontro casuale. Quando l’aspirante comico Richard Gadd offre una tazza di tè gratuita a una sconosciuta, quello che sembra un gesto innocuo si trasforma progressivamente in una spirale inquietante.

Opera prima di straordinaria forza emotiva, Baby Reindeer è stato presentato per la prima volta da Richard Gadd nel 2019 all’Edinburgh Fringe Festival, riscuotendo un immediato successo.

Nel 2024 Netflix ne ha tratto una miniserie di enorme risonanza internazionale.

La messa in scena italiana affida a Francesco Mandelli una prova attoriale intensa e coinvolgente, guidata da una regia essenziale e incisiva, capace di accompagnare lo spettatore dentro una storia necessaria e profondamente umana.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa