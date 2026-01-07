Cinque furti in quattro mesi, parroco chiude il Duomo di Carrara

Il Duomo di Carrara resterà chiuso ai fedeli fino a sabato 10 gennaio, dopo l’ennesimo furto con scasso subito nella chiesa cittadina. La decisione è stata presa da don Piero Albanesi, parroco del Duomo, per tutelare la storia e la sacralità del luogo.

Ieri pomeriggio, giorno dell’Epifania, due persone si sono introdotte nel Duomo e, tentando di scassinare il mobiletto dietro l’altar maggiore, hanno divelto la porta blindata del tabernacolo e sottratto due pissidi contenenti le particole consacrate. I malviventi si sono poi concentrati sull’elemosiniere davanti all’altare di San Ceccardo.

“È il quinto furto con scasso in quattro mesi – commenta don Albanesi – mai però si era arrivati a minacciare il tabernacolo e il suo contenuto. È come se il cuore pulsante del nostro Duomo fosse stato sottratto”. Il parroco ha subito avvertito il vescovo e chiamato il 112; grazie alle immagini della videosorveglianza, le forze dell’ordine stanno cercando di risalire ai responsabili.

Il Duomo riaprirà sabato alle 17 con un momento di preghiera di riparazione guidato dal vescovo, a cui seguiranno i lavori di ripristino dei danni. Don Albanesi sottolinea l’importanza di questo gesto “perché ognuno possa vivere con più forza il senso di appartenenza alla comunità”.