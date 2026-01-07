Grave incidente a San Miniato, uomo investito da un'auto: interviene l'elisoccorso

Cronaca San Miniato
È successo a Molino d'Egola. Il pedone trasportato in codice rosso a Careggi

Grave incidente nella mattina del 7 gennaio a Molino d'Egola, località di San Miniato, dove per cause in corso di accertamento un uomo di 78 anni è stato investito da un'auto. È successo intorno alle 10.30 lungo via San Giovanni Battista, dove sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 con un'ambulanza e un'automedica e l'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il pedone al Cto dell'ospedale Careggi di Firenze in codice rosso.

Come riportato dal Tirreno a lanciare l'allarme sarebbe stata la persona che si trovava alla guida dell'auto. In quel momento erano presenti anche altre persone, che sono intervenute per prestare assistenza dopo l'incidente, avvenuto in un tratto di strada che sempre come spiegato dal quotidiano, non presenterebbe strisce pedonali. Dopo il violento impatto il 78enne sarebbe caduto a terra, riportando vari traumi sul corpo e alla testa, per poi essere trasportato a Careggi dove è stato ricoverato. Sul posto la polizia municipale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

