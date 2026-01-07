"Grazie!": il messaggio di Fratres Montecalvoli ai donatori

Il Gruppo Donatori di Sangue Fratres Montecalvoli vuole ringraziare pubblicamente tutti gli iscritti che nel corso dell’anno 2025 si sono recati ai Centri Trasfusionali per effettuare la propria donazione di sangue o plasma. Il risultato è stato strabiliante: ben 382 donazioni! Un dato in forte crescita rispetto agli anni precedenti che conferma come i nostri donatori siano sempre sensibili, altruisti e pronti a rispondere ai bisogni del prossimo. Quindi un grazie di cuore. Donare sangue è il modo più semplice per diventare l’eroe di qualcuno e non serve essere un medico per salvare una vita basta un braccio teso. Ci rivolgiamo quindi a tutti coloro che fossero intenzionati a diventare donatori di contattarci al n. 3465410276 ricordando il nostro motto: dona sangue - dona la vita.

Gruppo Donatori di Sangue Fratres Montecalvoli

Notizie correlate