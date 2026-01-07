A Impruneta la mostra 'Terra Murata tra storia e spiritualità': luoghi, riti e testimonianze dell'isola di Procida

Tra le arcate del Loggiato del Pellegrino, la memoria di Procida incontra la storia medicea dell’Impruneta in un dialogo visivo che attraversa luoghi, riti e testimonianze custodite nel tempo.

Sarà inaugurata sabato 17 gennaio a partire dalle ore 16.00 "Terra Murata tra storia e spiritualità", l’esposizione, a cura di Maria Grazia Dainelli e Carlo Midollini, raccoglie un progetto triennale dedicato al borgo di Terra Murata a Procida, articolato in tre sezioni: l’ex carcere del Palazzo d’Avalos, la processione del Venerdì Santo e il Santuario di San Michele Arcangelo. Il lavoro documenta la stratificazione storica, civile e religiosa dell’isola, restituendone un quadro unitario.

Il percorso espositivo richiama anche i rapporti storici tra Procida e la famiglia Medici, a partire dalla figura di Baldassarre Cossa, poi Papa Giovanni XXIII, e dal legame con Giovanni di Bicci de’ Medici. La scelta del Loggiato del Pellegrino, edificato nel XVII secolo per volontà di Ferdinando II de’ Medici, crea un collegamento diretto tra le due comunità.

La mostra comprende inoltre un contributo video realizzato dal collettivo MATHEMART, che propone una rielaborazione digitale dei luoghi oggetto della ricerca.

L’esposizione sarà visitabile il venerdì, sabato e domenica con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00 presso la Loggia del Pellegrino, in Piazza Buondelmonti 21 a Impruneta.

I rappresentanti della stampa e la popolazione sono invitati a partecipare all’inaugurazione. L’evento è patrocinato dal Comune di Impruneta e quello di Procida con il supporto organizzativo dall’associazione Art-Art di Impruneta.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa

