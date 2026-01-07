Nonostante il maltempo, si apre il 2026 della Canottieri Limite

La Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Tinghi Motors -Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni ha inaugurato l’anno remiero 2026 nella mattina del 6 gennaio presso la sede della Mollaia, celebrando un appuntamento ormai tradizionale che quest’anno ha assunto un valore particolarmente significativo: i 165 anni di attività della società, la più antica d’Italia, nata dalla storica tradizione cantieristica di Limite sull’Arno.

Le avverse condizioni meteo non hanno consentito il regolare svolgimento della consueta uscita in barca. Solo poche imbarcazioni, con a bordo i più temerari, hanno comunque preso l’acqua, nel segno della tradizione e dell’attaccamento ai colori della società. La maggior parte delle celebrazioni si è così svolta a terra, alla presenza di atleti, ex atleti, amatori, soci e cittadini.

Il tradizionale brindisi augurale si è svolto nell’hangar della Canottieri, condiviso con la cittadinanza, dove le befane dell’associazione Astro Dragon Ladies hanno potuto distribuire le calze ai bambini presenti e a seguire, nei grandi spazi della palestra della società, si è tenuto il pranzo sociale che ha visto la partecipazione di circa 250 persone tra atleti, soci e amici.

Durante la giornata sono intervenute le autorità presenti: il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Presidente regionale CONI Simone Cardullo, il Sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti, la Commissaria FIC Toscana Francesca Postiglione, il Presidente nazionale ANSMES Confronti e il dottor Paolo Scardigli, Presidente ASTRO Onlus, che hanno sottolineato il valore educativo, sportivo e sociale del canottaggio e il ruolo centrale della Canottieri Limite nel territorio.

Prima dell’inizio delle celebrazioni è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio recentemente scomparso.

Nel corso della giornata sono stati assegnati due premi speciali. Il Premio Carlo Borsini, in ricordo dello storico Presidente della Canottieri Limite, è stato conferito an Emma Luchetti e Rebecca Lensi e a Mattia Carboncini e Matteo L’Ala, protagonisti di una stagione di grandi successi. Il due senza femminile ha conquistato il titolo italiano Under 17, e ha vestito la maglia azzurra alla Coupe de la Jeunesse, ottenendo il terzo posto nel quattro senza Under 19. Il due senza maschile invece ha vinto il Campionato Italiano Under 17 ed è stato protagonista di una stagione impreziosita da altri tre titoli italiani.

Il secondo premio speciale, Premio Mario Pucci e Roberto Cantini, è invece stato assegnato a Vittoria Ancillotti e Andrea Pelella, giovani atleti distintisi per dedizione, serietà e impegno.

Un riconoscimento speciale è stato assegnato anche al Gruppo Fotografico Limite, ritirato dal Presidente Enzo Sanchini, per la vicinanza costante alla società. Particolarmente significativo anche l’omaggio a Cesare Borlenghi, vice campione europeo e vice campione del mondo Under 19 nel quattro senza: per il terzo anno consecutivo, atleti della Canottieri Limite prendono parte a competizioni mondiale e negli ultimi cinque anni gli atleti limitesi in azzurro sono stati 16.

La stagione 2025 si chiude con un bilancio di 6 titoli italiani e 3 atleti convocati in Nazionale, confermando la Canottieri Limite come una realtà d’eccellenza del canottaggio italiano.

L’inaugurazione dell’anno remiero 2026 rappresenta non solo la chiusura di un altro anno di grandi successi e l’inizio di una nuova stagione, ma anche un momento per riconfermare la missione educativa e aggregativa della società, da sempre punto di incontro tra generazioni unite da un’unica grande passione.

