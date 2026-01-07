Influenza in Toscana, 1586 accessi al Pronto Soccorso a dicembre: in aumento rispetto al 2024

Sono 1586 gli accessi al Pronto Soccorso in Toscana a dicembre 2025 per influenza e polmonite. Dati in forte aumento rispetto ai 390 di dicembre 2024. Lo scorso anno, gli accessi di dicembre per il virus influenzale erano stati 75 a fronte dei 173 di questo anno.

Lo comunica l’assessorato alla sanità della Regione Toscana, sottolineando che i dati riflettono l’andamento tipico della fase più intensa della stagione influenzale.

Nonostante l’aumento delle complicanze polmonari, la Regione precisa che la percentuale di dimissioni a domicilio è rimasta simile a quella registrata nel 2024. Non si registrano variazioni significative anche per quanto riguarda la distribuzione dei pazienti per fasce di età che rimane pressoché invariata rispetto all’anno precedente.

Le fasce di età più colpite

Tra le fasce più colpite ci sono bambini e anziani, con la prima che risulta la più interessata: bambini da 0 mesi a 4 anni con 303 casi (a fronte dei 41 di dicembre 2024) e 5-9 anni con 170 casi (22 nel 2024).

Per quanto riguarda gli anziani, le fasce più interessate sono state quelle tra 75 e 79 anni, con 79 casi, e tra 80 e 84 anni, con 76 casi.

Aumento degli accessi al Meyer: 100 accessi al giorno durante le feste

Anche al Meyer si è registrato un forte aumento di ricoveri pediatrici per il virus influenzale. Durante le festività natalizie il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha registrato un forte aumento degli accessi, con picchi superiori a 100 pazienti al giorno. I ricoveri sono raddoppiati rispetto alla fine del 2024. L’ospedale segnala che quest’anno l’influenza è comparsa prima e con maggiore intensità rispetto all’anno precedente.

Negli ultimi giorni la situazione si è stabilizzata: il 6 gennaio il Meyer ha contato 70 accessi. Per quanto riguarda il virus respiratorio sinciziale, principale causa di bronchiolite nei più piccoli, i ricoveri sono diminuiti della metà rispetto al 2024, grazie alla campagna vaccinale della Regione Toscana, che ha raggiunto il 90% dei bambini a rischio. Già lo scorso anno l’avvio della campagna aveva comportato una riduzione significativa dei ricoveri.