Riscaldamento rotto all'istituto Volta di Bagno a Ripoli: il Comune sospende le attività

Attualità
L'ordinanza firmata dal sindaco Pignotti resterà in vigore fino al completamento delle riparazioni. Già in corso i lavori di ripristino coordinati dalla Metrocittà, responsabile dell’Istituto superiore di via Roma

Riscaldamento rotto al Volta, il Comune di Bagno a Ripoli sospende le attività didattiche. L'ordinanza di sospensione firmata dal sindaco Francesco Pignotti resterà in vigore finché l’impianto non sarà riparato. I lavori di ripristino, coordinati dalla Città metropolitana di Firenze, responsabile dell’immobile dell’istituto superiore di via Roma, sono già in corso. L’intervento dovrebbe concludersi nella giornata di domani ma non è escluso che siano necessari più giorni. Gli studenti del Volta già questa mattina non sono entrati in aula a causa delle basse temperature. Si sono invece svolte regolarmente le attività didattiche per gli studenti del plesso del Gobetti.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

