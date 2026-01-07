La Lega al Comune di San Miniato: "Nessuna risposta su gestione risorse pubbliche"

La Lega di San Miniato torna a incalzare l’Amministrazione comunale sulla gestione delle risorse pubbliche. “Nelle settimane passate in più occasioni abbiamo chiesto spiegazioni all’Amministrazione comunale di San Miniato su alcuni fatti di notevole rilevanza finanziaria per le casse comunali. Non c’è stata alcuna risposta da parte delll’Amministrazione comunale che come al solito ha adottato la strategia del ‘sopire e troncare’ con cui da tempo tenta di silenziare ogni discussione per non rendere conto ai cittadini del proprio operato”, si legge nella nota diffusa dal partito.

La nota completa

I cittadini hanno il diritto di conoscere quali attività il Comune mette in atto per preservare le pubbliche finanze e quindi rinnoviamo le domande fatte alla Amministratori comunale.,

Chiediamo notizie in merito al contributo ministeriale di 3 milioni di euro richiesto dal Comune per la sistemazione del Cencione.

Chiediamo notizie esaustive sulla perdita di fondi PNRR per un importo di 1.5 milioni di euro a suo tempo assegnati al Comune di San Miniato per la costruzione dell’asilo nido di San Miniato basso, e chiediamo se i 473 mila euro già ricevuti dal Comune a tale scopo dovranno essere restituiti all’Unione Europea causa la decadenza del contributo.

Chiediamo notizie delle azioni attivate per il recupero del credito di 7,7 milioni di euro vantato dal Comune a seguito della vertenza relativa al famigerato project financig .

Chiediamo notizie sulla escussione da parte del Comune della fidejussione di 400 mila euro a garanzia di lavori non eseguiti nell’ambito del project financing.

Chiediamo al Comune che espliciti le motivazione per le quali ha accumulato nell’avanzo di amministrazione fondi per 1.3 milioni di euro da destinare alla nuova palestra di Fontevivo senza però prevedere per i prossimi tre anni la sua realizzazione, con il conseguente effetto di accantonare fondi senza un conseguente loro utilizzo.

Interrogativi che abbiamo in piu’ occasioni posto alla attenzione dell’Amministrazione comunale senza avere risposta. Non domande frutto di spicciola polemica politica, ma precise richieste volte a conoscere l’utilizzo o il non utilizzo di milioni di euro da parte del Comune che non puo’ sottrarsi a dare adeguate risposte.

LEGA SEZIONE SAN MINIATO

