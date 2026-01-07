“Non avete voglia di lavorare”: il libro di Davide Serafin al circolo Pacchi

Nuovo appuntamento per la rassegna “Libri a Pacchi” al Circolo ARCI G. Pacchi di Fucecchio, da tempo spazio di riferimento per la letteratura e saggistica culturale e sociale contemporanea. Sabato 10 gennaio alle ore 17:30 presso i locali della Fondazione I Care, sarà presentato Non avete voglia di lavorare di Davide Serafin, in compagnia di Linda Fondelli, consigliera comunale, e Marco Mainardi, redattore di CLEBS.

Il libro, uscito per la casa editrice People, affronta uno dei temi più urgenti dell’Italia contemporanea: il racconto mediatico della povertà, associato alla colpa individuale e non descritto come fenomeno strutturale. In un Paese in cui oltre 5,7 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta, Serafin analizza le distorsioni di una narrazione pubblica che tende a colpevolizzare chi è in difficoltà, alimentando stereotipi e giustificando misure punitive anziché politiche di inclusione e di allargamento dei servizi pubblici essenziali.

Attraverso un’analisi lucida e documentata, l’autore smonta la retorica che dipinge i poveri come “oziosi” o “demotivati”, riportando al centro del dibattito le cause reali dell’impoverimento: salari bassi, inflazione, aumento degli affitti e costo dell’energia. La povertà, sostiene Serafin, viene oggi trattata come una devianza da correggere, in contrasto evidente con una ricchezza sempre più concentrata e protetta.

«Rompere questo meccanismo è possibile – scrive l’autore – solo se si torna a considerare la povertà in tutte le sue dimensioni, mettendo al centro le persone e non riducendole a semplici fattori di produzione».

Davide Serafin, nato ad Alessandria nel 1976, è autore di numerosi saggi dedicati al lavoro, ai salari e alla giustizia sociale, tra cui Senza più valore, Schiavi elettrici, Salario minimo e Tax the rich, scritto con Giuseppe Civati. Collabora con la rivista Ossigeno ed è una delle voci più attente nel panorama del giornalismo e della saggistica sociale italiana.

L’incontro sarà un’importante occasione di approfondimento e confronto su temi centrali per la comprensione delle dinamiche economiche e sociali del nostro tempo.

Fonte: Ufficio stampa