Lotteria Italia 202: due vincite in Toscana da 100mila euro

Ieri sera sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 e in Toscana si registra un boom di vincite. Due i giocatori toscani che hanno centrato il premio di seconda categoria da 100mila euro: il biglietto G 227785, venduto a Barberino di Mugello (Firenze), e il Q 224705, acquistato a Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

Tre, invece, i tagliandi vincenti da 50mila euro: S 428559 a Pistoia, T 435587 a Civitella in Val di Chiana e T 493114 a Firenze.

Mentre sono 15 le vincite da 20mila euro, distribuite tra Livorno, Firenze, Prato, Massa Carrara, Lucca, Siena, Arezzo e Lucignano: Livorno (D 396734, P 286138, O 308074), Firenze (T 246252, Q 159289 a Reggello, M 236176 a Bagno a Ripoli, I 142272 a Sesto Fiorentino), Prato (Q 474963), Massa Carrara (U 486455 a Montignoso, R 068972 a Massa), Lucca (C 498889 a Pietrasanta, G 351469 a Lucca), Siena (B 243922 a Sarteano), Arezzo (V 342725 a Civitella in Val di Chiana) e Lucignano (S 472066).

Notizie correlate