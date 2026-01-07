Maltempo in Toscana, una frana a Fiesole. Chiuso tratto in A1

L'ondata di maltempo non si placa in Toscana, specie in provincia di Firenze. In vista di una delle notti più fredde della stagione - si parla di temperature sotto zero di quattro gradi - ci sono aggiornamenti dopo la nevicata dell'Epifania.

Frana sulla via Faentina a Fiesole

Per cause in corso di verifica, martedì sera si è verificata una frana sulla Sr 302 Faentina, nel comune di Fiesole dal Km 5+100 al km 6+800, in località Pian del Mugnone. La strada è stata chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia. Sono state evacuate cinque persone. La situazione è seguita dal coordinamento attivato presso la Sala integrata di Protezione Civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze.

Temporaneamente chiuso tratto in A1

Alle ore 8:00 circa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli Panoramica è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Aglio, in direzione Firenze, per ripristino a seguito del maltempo che ha interessato la zona.

Agli utenti in viaggio sulla A1 e diretti verso Firenze si consiglia di utilizzare la A1 Direttissima.