Modifiche temporanee alla circolazione stradale in via Battisti per intervento sull'argine

Il Comune di Fucecchio informa la cittadinanza che, a seguito dell’ordinanza dirigenziale n. 234 del 23/12/2025, da domani 8 gennaio 2026 saranno adottate modifiche temporanee alla circolazione stradale in via Battisti per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’argine, necessari a garantire migliori condizioni di sicurezza dell’area. L'intervento – realizzato da parte del Genio Civile di Firenze – prevede l'installazione di una guida filo strada che attraversa via Battisti e che può permettere lo scorrimento di una paratia per fermare l'acqua in caso di avversi meteorologici avversi.

I provvedimenti saranno in vigore da mercoledì 8 gennaio a sabato 31 gennaio e comunque fino al completamento degli interventi.

Nel periodo indicato sarà istituito il senso unico di marcia in uscita dal centro abitato, nel tratto compreso tra l’incrocio di via Battisti con via Trento e la rotatoria della SP11. In relazione alle diverse fasi del cantiere, la viabilità potrà subire variazioni, con possibile inversione del senso unico o regolazione del traffico tramite impianto semaforico.

Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale, a rispettare le indicazioni fornite e a pianificare eventuali percorsi alternativi.

L’amministrazione comunale confida nella collaborazione dei cittadini e si scusa per gli eventuali disagi alla circolazione, ringraziando per la comprensione durante il periodo necessario alla realizzazione degli interventi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

