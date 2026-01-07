Montemurlo ricorda l’incidente aereo del Lyra 35

Attualità
Montemurlo ricorda l’incidente aereo di Javello dell’8 gennaio 1992: la cerimonia in memoria dei tre aviatori della 46ª Brigata Aerea di Pisa

A 34 anni di distanza da quell'8 gennaio 1992, il Comune di Montemurlo ricorda l'incidente aereo di Javello. Un evento tragico, ancora impresso nella memoria della comunità, che costò la vita al maggiore Carlo Stoppani, al tenente Paolo Dutto e al maresciallo Cesare Nieri. I tre aviatori, appartenenti alle 46esima brigata aerea di Pisa, quel giorno stavano sorvolando la zona a bordo di un aereo Lyra 35 - G222, quando, probabilmente a causa delle avverse condizioni meteo, si schiantarono con il loro velivolo sul monte Javello, che domina Montemurlo. Per non dimenticare le vittime di questa tragedia il Comune, in collaborazione con l'associazione Arma Aeronautica di Prato e Montemurlo, organizza per domenica 11 gennaio una cerimonia di commemorazione. «La cerimonia è un momento di memoria e di sincera riconoscenza verso il lavoro di chi, ogni giorno si occupa della sicurezza del nostro Paese. Inoltre, la cerimonia in ricordo degli aviatori morti sul monte Javello, è un’occasione per rinnovare l’amicizia e la stima che unisce Montemurlo con la 46esima Brigata aerea di Pisa» dice il sindaco Simone Calamai.

Il ritrovo delle autorità è previsto alle ore 10 nella chiesa di Fornacelle, dove alle ore 10,30 si terrà una messa di suffragio. Alle ore 12 la commemorazione si sposta al Parco della Pace di via Grazia Deledda al monumento in ricordo delle vittime e proprio qui si svolgerà la cerimonia militare con la deposizione delle corone e i discorsi delle autorità.

Alla commemorazione prenderanno parte gli aviatori di della 46esima brigata di Pisa, a cui apparteneva l’equipaggio del Lyra 35 con il colonnello Luca Mazzini, comandante 46esima Brigata Aerea, il tenente colonnello Francesco Vergani comandante del secondo Gruppo Volo, il comandante I.S.M.A Firenze, il comandante della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze e una rappresentanza di allievi. Saranno inoltre presenti il sindaco Simone Calamai, il presidente dell’ Associazione Arma Aeronautica, nucleo di Montemurlo, Meraldo Cipriani, che con forza tiene viva la commemorazione, e quello di Prato, Francesco Farina.

Per maggiori informazioni si può contattare l'associazione Arma Aeronautica telefono 3479398214 oppure 3473304501.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montemurlo

