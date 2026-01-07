Nuovo personale a Montespertoli: in sette prendono servizio

Da questa mattina sono in servizio tutte le nuove e i nuovi dipendenti del Comune di Montespertoli le cui procedure di assunzione si sono svolte nella seconda metà dell’anno 2025.

Si tratta di 7 persone così dislocate nei vari uffici:

• 1 architetta presso l’ufficio Edilizia Privata

• 1 ingegnera presso l’ufficio Lavori Pubblici

• 1 nuovo operaio e autista scuolabus

• 1 funzionaria amministrativa presso l’ufficio Lavori Pubblici

• 1 funzionaria amministrativa presso l’ufficio Ambiente

• 1 istruttrice amministrativa presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico

• 1 istruttrice amministrativa presso l’ufficio Cultura

“E’ un piacere dare il benvenuto a queste nuove professionalità che vanno a rafforzare la nostra macchina amministrativa. Dopo un anno difficile come il 2025 possiamo iniziare il 2026 con l’organico del comune quasi a pieno regime e con tanti nuovi innesti che sono certo porteranno entusiasmo e energie nuove per tutto l’Ente. Auguro a loro buon lavoro nell’interesse della nostra cittadinanza.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Il Comune di Montespertoli ricorda che in questo momento è in corso una procedura di selezione per un funzionario tecnico a tempo determinato e parziale ai sensi dell’art.110 c. 2 D. LGS. 267/2000. Le domande possono essere presentate entro il 3 Febbraio 2026.

Nel corso dell’anno 2026 sono previste anche le procedure per l’assunzione di un funzionario informatico per l’ufficio sviluppo dei servizi informatici e digitali.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

